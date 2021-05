Alberto Valentim Reprodução Instagram

Publicado 30/05/2021 17:28 | Atualizado 30/05/2021 17:30

Atual ex-técnico do Cuiabá, Alberto Valentim usou o Instagram, na tarde deste domingo (30), para comentar seu desligamento do time e se pronunciar sobre as especulações que surgiram para sua saída do clube. Entre elas está o suposto envolvimento do treinador com a mulher do presidente do Cuiabá.

"Ainda sobre os absurdos que vêm sendo veiculados (Fake News), relacionados à minha vida pessoal, todo o meu desprezo e reafirmo que essas inverdades já foram repassadas à minha equipe de advogados para tomarmos as medidas cabíveis. Lamento muito a falta de respeito com minha família e esposa, quem me acompanha e gosta de mim e quem sabe da seriedade do meu trabalho", disse o técnico.

"Em primeiro lugar, deixo claro que minha saída do Cuiabá, de forma invicta, não teve relação com nenhum dos fatos que estão sendo veiculados e me pronunciarei sobre isso no início da semana. Não houve, a despeito do que vem sendo publicado, nenhum tipo de desentendimento entre algum atleta do time e eu. Jogadores esses que sempre nos ajudaram a fazer o melhor todos os dias e que demonstraram muita tristeza com minha saída", completou o treinador.

Alberto Valentim foi desligado do Cuiabá depois de empatar em 2 a 2 com o Juventude.