Maycon, morador da Rocinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 05:00

Em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, a TV Globo apresentará o 'Falas de Orgulho'. O especial mostrará as trajetórias de amor e aceitação de oito brasileiros completamente diferentes entre si, mas que se reconhecem em um ponto em comum: o orgulho; de ser livre, de se relacionar sem preconceitos, de existir e de ter voz. As gravações aconteceram em diferentes estados do país, com pessoas de variadas idades, regiões, trajetórias de vida e religiões.



Morador da Rocinha, Maycon se mudou de Pernambuco para o Rio de Janeiro aos três anos com a mãe, Dona Carmelita. Ao longo de sua adolescência, quando ainda não tinha entendimento sobre a sua bissexualidade, o jovem já precisava encarar preconceitos e era alvo de "piadas" por parte dos amigos e vizinhos. Maycon trabalha como barraqueiro na praia de São Conrado.