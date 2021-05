Globo/Fábio Rocha photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2021-05-25 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) photoshop:Urgency: 1 signature: 69ac0f02c0fac33377f9af2b1d7d3e842a15566bc83cfd66e834300c0c2b6772 stRef:documentID: A0B91BA4CEB309600DDD77438C3A294B stRef:instanceID: xmp.iid:77baa1b4-6081-da44-ab53-b934d7600728 stRef:originalDocumentID: A0B91BA4CEB309600DDD77438C3A294B tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS-1D X Mark II tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 30000000/100000 tiff:YResolution: 30000000/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2021-05-25T13:26:43.59 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2021-05-25T17:03:18-03:00 xmp:ModifyDate: 2021-05-25T17:03:18-03:00 xmp:Rating: 1 xmpMM:DocumentID: xmp.did:b1a3a554-0e4c-ff44-b5a0-5fdeae2ce786 xmpMM:InstanceID: xmp.iid:b1a3a554-0e4c-ff44-b5a0-5fdeae2ce786 xmpMM:OriginalDocumentID: A0B91BA4CEB309600DDD77438C3A294B Profiles: Profile-8bim: 516 bytes Profile-exif: 16510 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 448 bytes Globo/Fábio Rocha

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 05:00

Como era de se esperar, Gaby Amarantos não economizou no brilho e nem cor para sua estreia com técnica do 'The Voice Kids'. Para a audição às cegas, primeira fase do programa, que volta à TV no dia 6 de junho, o fashion stylist Rodrigo Polak, que cuida do look dela, preparou um figurino feito para não deixar a cantora passar batida pela olhares dos candidatos infantis.