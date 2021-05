Kethellen Soares estampa a capa da revista 'Sexy' Samuel Melim/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 09:33 | Atualizado 31/05/2021 09:37

A musa fitness e influenciadora digital Kethellen Soares estampa a capa da revista 'Sexy', que estará dia 6 nas bancas, está dando o que falar por sua escolha polêmica. A modelo fará um ensaio caliente com referência ao jogo free fire, e promete parar a internet deixando o mundo geek de queixo caído. Muitos estão especulando no Twitter e Instagram sobre o que exatamente a diva fará nas fotos. A coluna mostra só um aperitivo do que vai rolar...