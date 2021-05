Luísa Sonza aparece aos prantos após ser atacada pela morte do filho de Whindersson Nunes Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:29

Após a confirmação da morte do pequeno João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan, que nasceu de um parto prematuro de 22 semanas, Luísa Sonza, ex-mulher do humorista, apareceu nos stories do Instagram completamente transtornada e chorando muito por conta dos ataques que vem recebendo.

"Pelo amor de Deus parem com essa história. Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus, parem com isso", disse Luísa aos prantos. Mas poucos minutos após publicar seu desabafo, a cantora voltou atrás e apagou o registro.

Internautas invadiram as redes sociais de Luísa para acusá-la de ter contribuído para que pessoas atacassem Maria Lina, ainda grávida, há alguns dias, por conta da briga pública que ela teve com Whindersson. O youtuber chegou a revelar, na ocasião, que por conta da confusão que tomou conta da internet, chegaram a ir às redes de Maria para desejar a morte do bebê.

Seus internautas de merda, olha o que vocês fazem com o psicológico das pessoas! O que a Luísa Sonza tem haver com isso mano? Deixem a mina em paz véi pic.twitter.com/HAVoSY5drM — Felipe Muñoz (@femunoz01) May 31, 2021

Após o pequeno João Miguel não resistir ao parto prematuro, Whindersson falou sobre os ataques que Maria vinha recebendo. "Eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração parece que vai sumir pra dentro e engolir meu peito. Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com você nos meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer filho, do fundo do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você. Cadê pulinho na barriga da mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente. De onde você está vão te dar entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o amor do seu pai e da sua mãe de onde você tiver! Deus conforte o coração da minha princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente".