Após Luísa Sonza aparecer aos prantos nos stories do Instagram, na tarde desta segunda-feira (31), por conta dos ataques que vem recebendo de pessoas que a culpam de alguma forma pela morte precoce do filho recém-nascido de Whindersson Nunes, o namorado da cantora, Vitão, se pronunciou sobre assunto.

“Quando vejo as pessoas mais uma vez atacando a Luísa na internet, parece que estão tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa. Só que vocês não estão amenizando dor nenhuma, só estão causando muita dor na Luísa e neles mesmos. Pra mim, ver ela sendo culpada por um bagulho tão sério, isso não é brincadeira. Quem faz isso realmente não sabe o que está fazendo e o que tá causando dentro da cabeça das pessoas. A gente já passou por muita coisa dolorida junto. Nesse momento não to perto dela e ver isso acontecer com ela à distância é muito ruim. Estamos realmente nesse nível das pessoas terem que postar stories chorando pra serem ouvidas, e ainda assim não serem ouvidas”, disse o cantor.

Após a confirmação da morte do pequeno João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan, que nasceu de um parto prematuro de 22 semanas, Luísa Sonza, ex-mulher do humorista, apareceu nos stories do Instagram completamente transtornada e chorando muito por conta dos ataques que vem recebendo.

"Pelo amor de Deus parem com essa história. Ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus, parem com isso", disse Luísa aos prantos. Mas poucos minutos após publicar seu desabafo, a cantora voltou atrás e apagou o registro.



Internautas invadiram as redes sociais de Luísa para acusá-la de ter contribuído para que pessoas atacassem Maria Lina, ainda grávida, há alguns dias, por conta da briga pública que ela teve com Whindersson. O youtuber chegou a revelar, na ocasião, que por conta da confusão que tomou conta da internet, chegaram a ir às redes de Maria para desejar a morte do bebê.