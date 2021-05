Daniel Caon e Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:22 | Atualizado 31/05/2021 17:22

Daniel Caon usou as redes sociais para defender a namorada, Rafa Kalimann, da acusação de homofobia, nesta segunda-feira (31). A ex-BBB e apresentadora foi criticada após compartilhar um vídeo em que um pastor dizia ser contra relacionamento homoafetivo.

"Como doeu ouvir ela chorando essa noite e não conseguir fazer absolutamente nada para deixar ela bem. Ela errou sim, mas quem conhece a Rafa sabe que uma das bandeiras que ela mais levanta é a LGBT, e cuidado e carinho que ela tem para tratar desse assunto. A maior parte dos amigos dela não me deixam mentir. Meu amor, ontem, foi seu dia de ser o ser humano e aprender com seu erro. Deus sabe qual foi a sua intenção, eu sei, e quem te conhece também sabe. Continue espalhando a sua luz. Te amo e obrigado por me ensinar tanto", escreveu o cantor.

Publicidade

Rafa acabou usando a sua conta no Twitter para se explicar. "Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei no stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os lgbt's por conta de religião, pra de uma vez por todas isso parar. Sinto muito se ofendi, e se pareceu que eu discordo de relacionamentos homoafetivos (jamais!!!). Apaguei depois de ver que estavam levando como uma opinião minha e está longe de ser. Muito pelo contrário."