Sarah Andrade diz que já ficou com sete famosos após o 'BBB 21' Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:02

Nste final de semana, a ex-BBB Sarah Andrade passou por dois procedimentos estéticos em São Paulo. A consultora de marketing fez uma lipoaspiração e realizou seu sonho de colocar prótese de silicone nos seios. A ex-sister está ausente das suas redes sociais desde a última sexta-feira, pois está se recuperando da cirurgia.

A mãe de Sarah, inclusive, viajou para São Paulo para poder cuidar da filha durante o pós-operatório. A cirurgia foi realizada pelos cirurgiões da clínica JK Estética Avançada, a mesma que já tratou de procedimentos da sua colega de confinamento, Viih Tube, e outras celebridades como Rafaella Santos e Mirela Janis.

Sarah marcou as cirurgias para este final de semana para aproveitar seu aniversário de 30 anos, comemorado dia 22 de junho, novinha em folha. Ela pretende viajar para Arraial d'Ajuda, na Bahia, junto com sua equipe de assessoria. Os dois procedimentos já estavam sendo planejados por Sarah antes mesmo de ela se confinar no 'BBB 21', mas como foi selecionada para o reality, acabou deixando para realizá-los depois que saísse da atração.