Publicado 01/06/2021 05:00

MC Cabelinho vinha preparando seu novo álbum de rap, o 'Little Hair', até que no meio do caminho surgiram algumas canções que mereciam um destaque. Sendo assim, ele lança o EP 'Coro Com Coça', completamente voltado às suas origens: o funk proibidão. As faixas retratam a vida de solteiro e contam com participações especiais de Kevin o Chris, MC Rick e MC Drika. Hoje, às 20h, em seu canal oficial do Youtube, o artista vai divulgar cinco clipes para as músicas do projeto.