Publicado 02/06/2021 06:42

Tiago Abravanel resolveu se posicionar sobre as falas da tia, Patrícia Abravanel, no programa 'Vem Pra Cá'. Ao falar sobre casamento gay, ela disse que os homossexuais precisam ser mais compreensivos com os 'conservadores'. Ela ainda zombou da sigla LGBTQIA+. E Tiago deu foi aula.



"Vamos falar sobre um assunto delicado. Hoje minha tia, a Patrícia Abravanel, fez um comentário no programa que me pegou de um jeito que não ficou legal. O comentário que ela fez foi em cima de um ocorrido com a Rafa Kalimann e o Caio Castro antes de ontem. Eles postaram um vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. Isso gerou algumas retratações deles e aí, a Patrícia e o Gabriel Cartolano comentaram", começou.



Tiago continuou: "Eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que assim como ela falou ao vivo o que ela pensa, eu acho que eu também preciso falar o que eu penso aqui nas minhas redes. Tentar falar para você, tia, o como eu me senti assistindo, tá? Eu acho que em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final".



O cantor, apresentador e ator segue dizendo: "Opinar, você opina se uma roupa é bonita ou feia para você. Se você quer café ou chá ou se você gosta de doce ou salgado. A orientação sexual não é da opinião de ninguém. A não ser da pessoa que escolheu ser aquilo que ela é. Escolheu não. Ela nasceu assim, então, não é uma questão de opinião. Ponto. Quando se opina em relação a isso... Esse é um ato homofóbico. ", frisou.

Tiago falou mais: "A partir do momento que você vai pra TV e fala o que você bem entende, você é responsável por aquilo. Não dá pra passar a mão na cabeça. Se você tem vontade de saber, procure saber, vai atrás. Essa responsabilidade é sua".

Tiago ainda deu um leve puxão de orelhas na tia, que parecia não querer ouvir as explicações de Gabriel Cartolano, seu parceiro de programa: "Me preocupa ver o Cartolano tentar te explicar e eu sentir, pode ser uma impressão minha, mas eu senti que não houve uma atenção de fato ao que ele estava falando. Se você quer saber, procure saber".