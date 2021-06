Bruno de Simone e Felipe Heiderich Reprodução

Felipe Heiderich e Bruno di Simone resolveram fazer um vídeo juntos para falar de homofobia, racismo e discriminação. No vídeo, que entra no ar nesta quarta-feira (2), no canal 'Na Real', os dois, que são noivos, chamam a atenção para os pré-conceitos que existem na nossa sociedade e também para os julgamentos. “Nesse momento, existem pessoas que estão sofrendo, apanhando e até sendo mortas por pessoas que se julgam superiores e isso é preconceito”, explica Bruno. “É estranho ter que falar de preconceito em pleno século XXI, mas mais estranho é se calar”, completa Heiderich, que assim como Bruno assumiu ser vítima de preconceito. "A gente só entende de verdade o que é o o preconceito quando a gente se coloca no lugar do outro e essa não deveria ser a nossa posição desde sempre? A gente sentiria e seria mais humano".