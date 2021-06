Medrado e DJ Claytão Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 05:00

Parece que o clima na casa de Fernanda Medrado e o DJ Claytão não anda nada bom. Mal o casal aparou as arestas sobre a conturbada participação no 'Power Couple', que culminou com a primeira eliminação da quinta edição da atração, uma bomba caiu no meio do relacionamento. A cantora foi pega de surpresa com o conteúdo de um áudio, dado em primeira mão por esta coluna, em que o marido confessava que tinha medo de 'se queimar' por conta da personalidade de sua mulher. Claytão também tinha revelado que só aceitou o convite do reality depois de muitas conversas com os produtores da Record.

"Eu só tomei conhecimento do áudio no domingo (30) e fui logo questioná-lo. Claytão confirmou tudo e eu fiquei indignada, porque ele aceitou participar do programa de primeira. Aceitou pelo cachê, num primeiro instante. E sobre a questão do medo de eu queimá-lo, é até compreensível porque ele tem necessidade de mostrar para os amigos que existe a perfeição da parte dele no relacionamento e não da minha parte", desabafou Medrado, que já sabe quem divulgou o áudio. "Essa pessoa diz que é amiga, mas é um Judas. O engraçado é que durante a pandemia ninguém teve a coragem de perguntar se o Claytão estava bem e nem oferecer nada para nós no momento mais difícil. Eu segurei tudo".

Publicidade

Medrado ainda assume que o casal atravessou uma situação bem difícil antes de entrar no 'Power Couple', mas nega separação e que os dois se reconciliaram para entrar no reality. "Essa história de que estávamos separados antes é mentira, nós estávamos brigados feio. Claytão estava na casa da mãe dele e eu fiquei no nosso apartamento, mas ele vinha sempre aqui e dormia algumas vezes. Não nos separamos! A relação estava extremamente abalada, mas somos casados de verdade no civil. Se me chamaram para participar de outros realities sozinha e eu não fui, por que eu iria fazer isso justamente com o meu casamento? Essa acusação é absurda", pontua Medrado, que garante estar bem.

"Eu estou bem. Recebi muito carinho e amor das pessoas aqui fora. Claro que essa confusão mexeu comigo e eu fiquei abalada em saber a verdade do próprio Claytão. Mas eu não me importo, eu sei a mulher que eu sou e dentro do meu relacionamento eu não tenho que provar nada", finaliza.