Nada passa despercebido aos olhos desta coluna. Confirmados como participantes da atual edição do 'Power Couple Brasil', da Record TV, a rapper Medrado e o marido, DJ Claytão, estavam separados quando surgiu o convite para entrar no reality. Sim, caro leitor, os dois reataram o casamento para conseguir garantir suas participações na atração.



Para alguns amigos, DJ Claytão contou sobre o fim do relacionamento e esta colunista teve acesso a esses conteúdos. Nas conversas, de meado de março deste ano, o DJ revela que já não morava na mesma casa que Medrado, que estava morando com os pais e que após surgir a oportunidade de entrar no reality, inicialmente recusou o convite por considerar a ex uma 'desequilibrada'.



Ainda segundo ele, somente após uma longa conversa com a produção da Record que ele resolveu topar fazer a seletiva do programa por chamada de vídeo. Os dois foram aprovados, mas Claytão topou se aventurar no 'Power Couple' morrendo de medo de ser cancelado aqui fora por causa da postura de Medrado. O golpe tá aí...