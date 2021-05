Arboleda Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:57 | Atualizado 28/05/2021 15:01

Após o zagueiro do São Paulo, Arboleda, ser flagrado em uma balada clandestina na madrugada desta sexta-feira (28), na Zona Leste da capital paulista, o time se pronunciou afirmando que o atleta ficará isolado por alguns dias e ainda será multado.

"O São Paulo Futebol Clube lamenta o ocorrido com o jogador Robert Arboleda, nesta madrugada, na Zona Leste da capital. Diante de tal fato, o atleta ficará isolado nos próximos dias, sendo testado diariamente até termos convicção de que não se infectou. O jogador será multado e a punição administrativa convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas", informa o clube em comunicado.

Além de Arboleda, o atacante David Neres, do Ajax, também foi flagrado pela Polícia Civil no mesmo evento, que reuniu mais de 100 pessoas. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Crime Contra a Saúde Pública, prestaram depoimento e foram liberados. Na saída, não deram declarações sobre o assunto.



A operação foi comandada pelo delegado Eduardo Brotero e pelo deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), que é coordenador da Força Tarefa no Combate a Festas Clandestinas, que estavam com agentes infiltrados no local.