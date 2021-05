Fernanda Medrado e DJ Claytão Reprodução

Publicado 29/05/2021 22:00

A participação da cantora Fernanda Medrado no "Power Couple" não rendeu flores para seu casamento com DJ Claytão. A cantora revelou que o programa deixou o relacionamento dos dois instável. Agora, eles passam por uma crise na união.



Medrado afirmou que um dos motivos que tornaram o relacionamento difícil foi a postura adotada por Claytão no reality show da TV Record. "Uma das piores coisas que aconteceu com a gente foi a falta de conexão. Atrapalhou porque o Clayton, quando vai brigar, também estoura, como eu. No programa, ele estava se policiando muito. Acabou que eu saí como brava e barraqueira”, explica Medrado.



As brigas do casal eram recorrentes no programa, e ela explica que ele a colocava contra a parede principalmente quando estavam longe das câmeras ao longo das duas semanas em que ficaram confinados.



"Ele ficava falando no quarto que estava me fazendo um favor, que estava entrando para me ajudar, foi muita pressão. Não sabia se chorava, se ficava mal, se abraçava ele, porque estava ali com o meu marido e primeiro DJ de carreira, foi tudo junto”, conta.



“Eu não podia brigar com ele, foi uma pressão psicológica, já não entrei legal", acrescenta. Apesar das dores geradas pelo "Power Couple", Medrado afirma que está tentando recuperar o carinho e o respeito para seguir com o casamento. “São muitas mágoas um do outro, coisas que ele me fez quando estava grávida, e ainda não consegui esquecer. Estou numa fase de tentar esquecer coisas que já foram. A gente está numa fase de se reconectar”, diz.