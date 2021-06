Cristina Mortágua Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 05:00

Cristina Mortágua já está anunciando nas redes sociais alguns objetos pessoais que pretende desfazer, mas a apresentadora e coach integral sistêmico (profissional que leva o cliente a descobrir caminhos para novas possibilidades e percepções sobre a vida) está mesmo organizando um grande bazar para as próximas semanas. "Estou em um processo de despertar muito forte e o consumismo é somente a ponta do iceberg. A vida, o conforto e a dispensação de aprovação externa são os grandes motivos que me levaram a desapegar de muitos objetos pessoais", explica Cristina.

Entre os objetos que a apresentadora resolveu se desapegar estão uma cama queen baú, seis travesseiros de plumas de ganso, geladeira, fogão de cinco bocas, armário de madeira maciça que funciona como cristaleira, roupas, bolsas e sapatos de marcas. "Ainda não tive tempo de colocar preço e fotografar tudo porque são muitas coisas e estou selecionando bem porque quero ter um padrão de qualidade no meu bazar', conta Cristina, que acabou confessando que uma briga com a mãe apressou o processo. "Moro em um apartamento, que é da minha mãe, e ela está de saco cheio de me ajudar. Não quer mais me ajudar. Estou também me desfazendo de tudo para ir embora dessa casa e viver em outro lugar".