Medrado perde a linha na formação de DR Reprodução / PlayPlus

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 01:25 | Atualizado 20/05/2021 01:25

Rio – “Se cobrir vira circo e se cercar vira hospício”, esse é o ditado que melhor define a edição desta quarta-feira (19) do Power Couple Brasil. A DR dessa semana foi formada pelos casais Bibi e Pimpolho, Medrado e Claytão e Márcia Fellipe e Rod Bala. A treta ficou por conta das duas últimas esposas, que partiram para cima do casal power da semana, Débora Albuquerque e Bruno Salomão.

Medrado e Márcia Fellipe já estão se estranhando com Débora e Bruno não é de hoje , e com o risco da berlinda parece que as emoções foram ao limite. A rapper não se segurou e falou poucas e boas para o casal fênix, os chamando de falsos com um ou outro palavrão encaixado no meio das frases contra os adversários. E Márcia, que foi colocada na DR por Débora, também não levou desaforo pra casa e chamou os dois de hipócritas. Tudo isso Ao vivo.

Publicidade

No intervalo, Débora foi até o interfone da casa para entrar em contato com a produção e pedir a expulsão de Márcia, pois supostamente teria sido agredida pela forrozeira com arranhões. A produção se comprometeu a averiguar as imagens e tomar uma decisão.

Os fãs do programa nas redes sociais não deixaram passar nada desse enorme barraco, confere aí:

Medrado esmurrando Debora e Bruno esse é o Tweet #DRPowerCouple pic.twitter.com/MhAvYaPvgs — ster (@lalaxps) May 20, 2021

Publicidade

“se eu fosse te agredir vc não tava falando agora” KKKKKKKKKKKKTE AMO MÁRCIA JANTAR ESSA SEMANA NÃO PRECISA NÉ.#DRPowerCouple #PowerCouple pic.twitter.com/DmRF7exc9m — Talk_Realitys (@TalkRealitybr) May 20, 2021

Márcia deu uma unhada na Déborah e ela foi pedir a expulsão da Déborah #DRPowerCouple #PowerCouple pic.twitter.com/h9fNJpTqv1 — Juan Prado // (@eujuanprado) May 20, 2021

Publicidade

A equipe vai avaliar a suposta agressão, onde a Márcia teria arranhado a Deborah. #DRPowerCouple #PowerCouple #PowerCoupleBrasil pic.twitter.com/r9LTFbLzcY — Juninho Bento (@juninhobentojb) May 20, 2021