Publicado 14/05/2021 00:55

Rio – O fogo agora está pegando em outro parquinho. No Power Couple Brasil, a forrozeira Márcia Fellipe armou aquele barraco na mansão da Record. Na edição dessa quinta-feira (13) do reality de casais, a cantora de “Quem me dera” não gostou de ter sido indicada para a primeira DR do programa, e acusou diversos participantes de estarem manipulando o jogo para eliminar ela e o marido, o produtor musical Rod Bala.

No meio do furdunço, Márcia bateu boca com Daniele Albuquerque que afirmou que a cantora estava fazendo cena para ganhar palco, mas foi logo retrucada pela ex Aviões do Forró “Quem quer palco é você, que parece um pavão desde que entrou nessa casa”.

Nas redes sociais o público parece ter gostado da cena, pois a treta toda veio garantindo um entretenimento para os adeptos de realities