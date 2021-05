Canal Loading demite quase 60 funcionários Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 23:50

Rio – O Canal Loading comunicou, nesta quinta-feira (27), aos seus colaboradores que está encerrando a produção de conteúdos exclusivos da emissora. Com isso, mais de 50 funcionários foram demitidos sem aviso prévio.

O chefe de experiência do canal, Anderson Abraços, fez o comunicado à equipe às 17h e justificou que o motivo para o fim das atividades seria a desistência da principal investidora da emissora, a empresa Kalunga, em continuar patrocinando as atividades do canal.

A passagem do canal Loading pelas telas brasileiras foi muito rápida, a transmissão começou no dia 7 de dezembro de 2020 e hoje, menos de seis meses depois, a emissora passará a exibir apenas reprises. A Loading tentou entrar no mercado para ocupar um espaço dentro da cultura pop e geek, exibindo animes, comentando assuntos de quadrinhos e cinema e transmitindo partidas de eSports .

Pelas redes sociais, telespectadores do canal e ex-funcionários lamentaram o fim da emissora:

Gente, a Loading acabou. Recebemos essa notícia às 17h. Não tem mais.



Obrigado a todo mundo que assistiu, interagiu, compartilhou. Estamos tentando absorver tudo o que aconteceu. Foi (e está sendo) muito louco.



Obrigado, de verdade. Vocês mudaram minha vida. — GOLDENBOY (@felipegoldenb) May 27, 2021

Que triste página a Kalunga escreveu, por meio da Loading, na história dos games e dos esports no Brasil.



Uma irresponsabilidade sem tamanho com as VIDAS de dezenas profissionais. A eles, presto a minha solidariedade e o meu apoio. Saibam que vocês merecem muito mais do que isso — Gabriel Oliveira (@gaboliveira_jor) May 27, 2021

MORRE A INESQUECÍVEL



Loading TV

13/12/2020

27/05/2021



Uma rápida passagem, que com certeza fez história na TV brasileira. pic.twitter.com/sJjBA8oGyJ — Nahuak (@Nahuak_) May 27, 2021