Projota Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 07:39 | Atualizado 01/06/2021 07:41

Depois de uma passagem conturbada pelo 'Big Brother Brasil 21', Projota está de volta ao estúdio. A novidade foi publicada por ele mesmo no perfil do Instagram nesta segunda-feira (31).



"Primeiro dia de estúdio, álbum novo mode: ON", escreveu o cantor na legenda da publicação. O rapper contou que já gravou a primeira letra do seu novo projeto musical, que deve ser lançado ainda nesse ano. "Já saiu a primeira música! Glória a Deus por isso", finalizou.

Caio Afiune, seu antigo colega de confinamento, curtiu a novidade: o ex-BBB colocou emojis de aplausos e explosões.