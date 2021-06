Daniel e o músico Marinho do Acordeon Reprodução Instagram

Publicado 01/06/2021 12:46

Morreu nesta segunda-feira (31), o músico Marinho do Acordeon, vítima da Covid-19. O sanfoneiro, que é muito querido entre cantores do sertanejo, era famoso por ser um dos poucos músicos a lerem partituras à primeira vista. Ele era o responsável por arranjos de algumas das principais duplas sertanejas do país.

Muitos artistas do sertanejo lamentaram a perda do músico. “Mais uma grande perda. Meu grande amigo, grande músico, grande cara. Faz parte da minha história musical. Meus sentimentos para toda a família. Descanse em paz, meu amigo”, escreveu o cantor Daniel.

“Que tristeza, meu amigo querido”, se limitou a dizer o cantor Cesar Menotti, dupla de Fabiano.