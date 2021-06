Alessandra Matos e Beto Simas Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 08:00

A temperatura irá subir nas salas de cinema do país quando o filme 'Contravenção" estrear no segundo semestre de 2021. No longa, que vai contar os bastidores da jogatina e do tráfico no Rio de Janeiro, os atores Alessandra Mattos e Beto Simas vão protagonizar cenas tórridas de sexo.

"Tivemos um ensaio com o preparador de elenco, Robson Melo. O ator não tem que ter pudor. Amo atuar e estar nua em cena não será um problema para mim. Ali em cena, eu apenas empresto meu corpo à personagem. O sentimento e o prazer não são meus. Nada sinto, além do êxtase da minha personagem.”, explica Alessandra, que interpreta uma garota de programa, chamada Sandrinha, que vai se envolver com o bicheiro Tarcísio, papel do pai dos atores Rodrigo e Felipe Simas.



“A Sandrinha vai ser a pivô da separação do Tarcísio com a noiva e isso promete trazer bons momentos para a história. E contracenar com Beto Simas é uma honra para mim, além de um excelente profissional e muito generoso.", destaca a intérprete, que durante alguns anos desfilou como rainha de bateria de diferentes escolas de samba na Marquês de Sapucaí.



O filme tem direção de Sandro Villas, da produtora Tamanduá Filmes. O longa começou a ser rodado neste mês de maio e tem estreia prevista para agosto, na Now, plataforma de streaming da Claro. 'Contravenção' poderá se tornar uma série e já está sendo disputado por outras quatro plataformas de streaming. Além de Alessandra Mattos e Beto Simas, nomes de peso completam o elenco como Anderson Leonardo, Piter Brandão, Titto Junior, Anderson Leonardo, Beto Cascado, Nael Vieira, entre outros.