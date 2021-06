Mirian Martins Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 13:41

Aos 51 anos, Mirian Martins vive uma fase de muitas mudanças na vida pessoal e profissional. Enquanto se dedica a projetos na internet, após sua passagem pela TV Globo, que durou 10 anos, ela também experimenta o período da menopausa.



“Comecei a perceber alguns sintomas, como calafrios, calor excessivo e enxaqueca. Mas comecei um tratamento preventivo uns anos antes, aos 48. Então, eles apareceram bem brandos para mim. Não é a realidade de 80% das mulheres”, comenta a atriz.



“Existem métodos indicados por ginecologistas, endocrinologistas, nutricionistas e outros especialistas que conseguem aliar a reposição de hormônios com a alimentação adequada para esse ciclo. Tudo isso contribuiu para que a passagem para a menopausa fosse a mais amena possível”, acrescenta.



Ela destaca que a fase simboliza um nível maior de maturidade emocional, mas é contra o rótulo de 'velha'. Para Mirian, ainda existe uma estigmatização das mulheres no que diz respeito à idade. “Ainda há um preconceito grande com mulheres na menopausa porque as pessoas associam isso à velhice, a um declínio na vida sexual, uma vida com seu parceiro e até mesmo em questão de idad, de você já se intitular velha. Hoje em dia, esse cenário está bem diferente e a mentalidade das pessoas, aos poucos, está mudando”, finaliza.