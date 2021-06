Zé Felipe Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:31 | Atualizado 01/06/2021 17:52

O canto Leonardo e o filho Zé Felipe estão com sarna. Os dois foram diagnosticados com a doença por um dermatologista nesta terça-feira (1), após visitarem uma casa abandonada no final de semana. Quem contou a novidade primeiro foi a mulher de Zé Felipe em sua rede social depois de uma consulta no próprio hospital em que ela deu à luz a primeira filha do casal, Maria Alice, no domingo.

"Ele [Zé Felipe] acabou de receber um dermatologista aqui numa consulta porque estava coçando demais. Ele foi ver uma casa e a casa está, tipo assim, há uns 10 anos abandonada, então, ele foi lá e o mato estava batendo aqui [em referência à altura do mato] e foi ele, Leonardo, Thiagão e Gustavo ver a casa", contou Virgínia.

"Pegou sarna aqui do lado. Vocês não sabem o que é coçar", disse Zé Felipe, mostrando a lateral da barriga. Poliana Rocha, mulher de Leonardo confirmou a doença em seus stories também e ainda brincou com o marido perguntando se ainda sentia coceira. "Não. Catei tudo na unha", respondeu o cantor. Virginia ainda revelou que o médico garantiu que a doença não era contagiosa e por isso não existia perigo para ela e o bebê.