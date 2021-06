Whindersson e o irmão Hidelvan Nunes Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:12

Irmão de Whindersson Nunes, Hidelvan Nunes fez uma homenagem especial ao sobrinho, João Miguel, fruto do relacionamento de Whindersson com Maria Lina Deggan. O bebê morreu na madrugada da última segunda-feira, após não resistir ao parto prematuro de 22 semanas. Hidelvan tatuou os pezinhos e o nome do pequeno em um dos pulsos e compartilhou o resultado da tatuagem em suas redes sociais.

Irmão de Whindersson faz tatuagem em homenagem ao sobrinho João Miguel Reprodução Instagram

