Gilberto

Por O Dia

Publicado 01/06/2021

Só agora Gil conseguiu assistir alguns episódios do 'BBB 21' e o economista pernambucano revelou ter ficado muito chateado e decepcionado com Karol Conká e Viih Tube. Ele contou que não mantém contato com as duas ex-sisters desde o fim do programa, revelou os motivos das mágoas com a cantora e influenciadora e assumiu que não quer amizade com a dupla.

"A Karol merece respeito, só que amizade eu não quero não. A gente brinca, mas quando eu fiquei desestabilizado naquela briga com o Arthur e ela fala para Pocah que livrou ela do paredão, e isso me deixou muito chateado quando eu vi, porque não era uma briga, mas ela me desestruturou emocionalmente. Eu fiquei mal aquele dia, eu fiquei mal ao ponto de querer sair do programa", contou Gil durante uma entrevista para Blogueirinha no programa 'Difícil de Focar - Descancelados', no canal do YouTube da GNT.

Depois, ele falou sobre a Viih Tube. "Quando eu saí do programa, eu fui bombardeado de informações, na hora eu parei de seguir. Ela desceu a lenha em mim na briga com a Pocah, sendo que ela depois veio me cobrar, quando eu falei no 'jogo da discórdia' que ela agia por conveniência, ela veio ao vivo dizer que nunca tinha falado de mim, sendo que ela desceu a lenha em mim pelas minhas costas. Passou, são coisas do jogo, fica no jogo", explicou Gil para depois encerrar o assunto: "Aqui fora a gente conversa, se estiver [no mesmo ambiente] eu vou dar oi, bom dia, boa tarde, vou sorrir, de boa".