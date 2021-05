Gil do Vigor no comercial do Banco Santander Reprodução internet

Publicado 28/05/2021 14:34 | Atualizado 28/05/2021 14:45

Gilbero Nogueira não saiu vitorioso do "BBB 21", mas assim como seus colegas de confinamento, ele tem feito bastante dinheiro após o programa. Novo garoto-propaganda do banco Santander, segundo Leo Dias, o economista recebeu a bagatela de R$ 2,5 milhões para estrelar as campanhas da marca.

Fora o cachê milionário, que ultrapassou o que Juliette Freire ganhou como prêmio no "BBB 21", Gil do Vigor, como também é chamado, já fechou parcerias com marcas como OMO, BIS e Vigor. Segundo apuração do jornalista, ao todo, todos os contratos juntos somam um lucro de R$ 10 milhões.



Com data marcada para deixar o Brasil -- por conta de seu PhD no exterior --, pessoas próximas a Gilberto afirmam que ele está com receio de firmar novos compromissos e não dar conta de atender seus contratantes. Além de todas as campanhas, o economista ainda tem um livro a caminho que deve chegar ao público mês que vem.