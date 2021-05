Felipe Rodriguez, namorado de Simony, lança clipe com participação de Gretchen Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:32 | Atualizado 28/05/2021 15:36

Rio - Gravado na cidade do Belém do Pará, ‘Rebecca’, um clipe gravado pela Flemy Filmes, com um roteiro descontraído e criativo, criado e dirigido por Simony, noiva de Felipe Rodriguez, e que, foi protagonizado por Gretchen, a eterna musa do bumbum e rainha dos memes.

Felipe Rodriguez explicou por que a escolha da Gretchen como protagonista do clipe: “Ela já é amiga da Simony há muitos anos e, agora do casal. Foi ela quem fez toda negociação para ela participasse do clipe juntamente com o marido dela, Esdras de Souza, que faz o saxofonista no clipe”, - diz o cantor.

Publicidade

Inspirado no cotidiano e em histórias o cantor fala sobre a música e o clipe: “A música e o clipe são descontraído e divertido, conta a história de um rapaz (Felipe Rodriguez), que se arrepende de uma suposta traição e faz de tudo para voltar para a sua amada Rebecca (Isabelle Cantão), que faz pouco caso desse arrependimento e, é repreendida por sua mãe (Gretchen), para reatar o namoro”, - afirma o cantor.

Felipe Rodriguez, 31 anos, é cantor e compositor, natural de São Paulo-SP. Iniciou sua carreira profissional aos 18 anos. Com uma vida bastante intensa no ramo da composição, já tem emplacado mais de 200 músicas na cena musical nacional em diversos gêneros; sertanejo, pagode, funk e forró. Gravaram seus grandes sucessos artistas como: Jonas Esticado, Dani Russo, MC Mirella, Milla, Israel Novaes, Washington Brasileiro, entre outros. É dono juntamente com seu parceiro de composição Gabriel Nog, do hit ‘Me Adota’, gravado por Sandro & Cícero e Mc Mirella, hit este que conquistou milhões de vídeos no ‘TikTok’, dando a música o título de música sertaneja mais executada da plataforma e também com mais de 150 milhões de visualizações no Youtube.