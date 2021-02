Fotos! Musa do Palmeiras exibe beleza em ensaio com taça da Libertadores

Rio - A musa do Palmeiras, Aline Simony, está rindo à toa. Além de comemorar o título da Libertadores com o Verdão, a bela ainda teve o privilégio de fazer um ensaio com o objeto de cobiça de 100% dos torcedores do futebol brasileiro: a taça da principal competição sul-americana de clubes. Em seu Instagram, a musa exibe as imagens com o troféu.

