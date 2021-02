Messi da autografo para segurança do aeroporto Reprodução

Publicado 28/02/2021 10:10

Rio - Astro do futebol mundial, o atacante argentino Messi faz muitos brasileiros deixarem de lado a disputa sul-americana com o país vizinho para ter uma foto com o ídolo do Barcelona .



Nesta sexta-feira, um vídeo chamou a atenção dos torcedores espanhóis após o jogador dar um autógrafo para um policial durante o embarque do Barça para Sevilla. A cena foi elogiada pelos internautas.



¡Siempre hay tiempo para un autógrafo! En la previa del viaje a Sevilla, un policía le pidió la firma a #Messi y la Pulga accedió sin problemas. pic.twitter.com/o9Aa2w0OQa — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2021

O elenco do Barcelona estava embarcando para a partida contra o Sevilla, quando um policial chamou Messi. O atacante foi em direção ao guarda, que sacou um papel e caneta. A cena sensibilizou os torcedores, que enalteceram a humildade de Messi e valorizaram o agente da Polícia local, que seria "gente como a gente".