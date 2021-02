Messi ganhará bonificação por jogar pelo Barcelona até 1 de fevereiro AFP

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 11:45

O Barcelona terá que desembolsar 38,9 milhões de euros (cerca de R$ 257 milhões) a Messi no dia 15 de junho, independentemente da permanência do craque, segundo o jornal 'El Mundo'. O valor refere-se a uma bonificação no contrato pelo fato de o argentino jogar até 1 de fevereiro de 2021.

Essa é uma das muitas cláusulas no contrato entre Barcelona e Messi que a publicação revelou desde o fim de semana. Essa não é a primeira vez que o clube desembolsa 39 milhões de euros como bonificação. Esse valor também já foi pago ao craque em março de 2020.

Ao todo, até o fim do contrato que foi assinado em 2017 e termina em 30 de junho deste ano, Messi receberá mais de 555,2 milhões de euros (cerca de R$ 3,65 bilhões). Vale lembrar que o craque argentino já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.



"Quando o acordo já não estiver em vigor e o jogador tiver possivelmente concretizado o seu desejo anunciado, o Barcelona terá de enfrentar um último pagamento milionário, com base na cláusula de lealdade do jogador", diz a matéria do 'El Mundo'.



O vazamento de dados sigilosos do contrato de Messi revoltou elenco e o técnico Ronald Koeman. Após a repercussão negativa dos valores chamados de "faraônicos" pela publicação espanhola, o Barcelona se pronunciou por nota oficial no último domingo (31) e negou a responsabilidade.



"O Barcelona nega categoricamente qualquer responsabilidade pela publicação deste documento, e tomará as medidas legais cabíveis contra o jornal El Mundo, pelos danos que possam ser causados em decorrência desta publicação. O Barcelona apoia Lionel Messi, especialmente em face da tentativa de desacreditar a sua imagem".