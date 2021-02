Lionel Messi LLUIS GENE / AFP

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 20:26 | Atualizado 19/02/2021 20:26

Rio - O Manchester City ainda sonha em ter Lionel Messi, no entanto, o clube inglês diminuiu a pedida pelo craque argentino. Segundo informações do "The Sun", a equipe abaixou a proposta em 170 milhões de libras esterlinas, cerca de R$ 1,2 bilhões de reais.

Ainda de acordo com a publicação, De acordo com a publicação, a nova proposta pelo atacante do Barcelona é de 430 milhões de libras esterlinas (R$ 3,3 bilhões), e não mais de 600 milhões de libras esterlinas (R$ 4,5 bilhões).



O periódico explica que o novo valor por Messi é devido aa crise nas finanças, causadas pela pandemia do coronavírus, além da idade avançada do jogador, que tem 34 anos.

O contrato do camisa 10 do Barcelona é até junho, e o clube já manifestou sua vontade de deixar a Catalunha na temporada passada.