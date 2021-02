Por O Dia

O Flamengo conquistou um título que teve algumas vezes nas mãos. Tivesse mantido a regularidade, a conquista viria por antecipação. Ganhou perdendo para o São Paulo por 2 a 1, com jogadores e torcedores esperando angustiados o fim de Internacional e Corinthians. As dificuldades foram consequência de uma campanha atribulada, marcada por erros, como a escolha de Domènec Torrent, o que quase botou tudo a perder. Rogério Ceni assumindo e apalpando para descobrir o interruptor, Arrascaeta dando o campeonato como perdido, jogado daquele jeito, tudo sinalizando para uma jornada infeliz, até que um sopro, vindo de cima, fez renascer a esperança, a inesperada vitória do Sport sobre o Inter. Essa derrota cortou o ímpeto do Inter, então líder, dando a oportunidade que o Flamengo aguardava. O restante você sabe: Flamengo oito vezes campeão (sete no fuso de Pernambuco), águas rolando e festão na favela.

A torcida colorada está botando fogo pelas narinas, reclamando muito das decisões tomadas pela arbitragem no campeonato, que, segundo ela, cortaram a chance de o Internacional conquistar o título brasileiro que o clube gaúcho vem perseguindo faz 40 anos. A expulsão do lateral-direito Rodinei na partida contra o Flamengo, pênalti marcado e anulado e dois gols invalidados no empate em 0 a 0 com o Corinthians deixaram realmente a galera furibunda. Meu São Judas Tadeu não tinha nada que se meter a Árbitro de Vídeo.

Grêmio e Palmeiras começarão a decidir hoje a Copa do Brasil, em Porto Alegre, com a bola rolando a partir das 21h.

O Fluminense fechou bonito a sua participação no Campeonato Brasileiro em quinto lugar, torcendo agora pelo Palmeiras na decisão da Copa do Brasil para entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores.

Vem aí o Cariocão 2021 sem VAR. Um errando sozinho é muito mais barato e tem o mesmo efeito.

Cássio foi ao Beira-Rio vestido de azul para desafiar o adversário dentro de sua casa. Foi destaque do jogo, fechando o gol e garantindo o 0 a 0 que deu o título ao Flamengo.

O Brasileiro chegou ao fim contaminado por dois vírus, o da covid-19, que desfalcou as equipes, e o da incompetência, que acompanhou as arbitragens.