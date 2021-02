Por MH

Publicado 24/02/2021 00:00

O Flamengo, se quiser ficar com a taça de campeão do Brasileirão 2020, terá que partir para cima do São Paulo como se fosse um tsunami. O adversário estará em casa, sem grandes obrigações, e aí é que mora o perigo. O empate só servirá caso o Internacional não vença o Corinthians, no Beira-Rio, o que é pouco provável. Nos últimos confrontos, os paulistas levaram vantagem, mas cada jogo tem sua história e as estatísticas não entram em campo. O jogo mais difícil é o que está por ser jogado e, mesmo com mais time, o Flamengo precisa saber controlar as emoções, jogando mais com o cérebro e procurando dominar o ambiente. Até perdendo o Flamengo será campeão se o Internacional também perder, mas é bom não facilitar. Rogerio Ceni (foto) foi cria da casa, conhece os atalhos e caberá a ele acelerar a equipe em busca do bicampeonato, ansiosamente aguardado pela imensa Nação Rubro-Negra. Pena o campeonato terminar escondido num fim de noite de quinta-feira.

JÁ É HORA DE MUDANÇA

Publicidade

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva precisa mesmo ser atualizado para acompanhar a evolução. O futebol hoje é um negócio que envolve milhões, atravancado por leis que estão obsoletas. Não tem cabimento um árbitro mutilar um espetáculo com expulsões. Os jogos devem começar e acabar com 22 jogadores em campo. Cartões vermelhos deveriam ser punidos com pesadas multas aplicadas aos clubes, dobradas em caso de reincidência. As expulsões punem o show e quem paga por ele.

Publicidade

PEDALADAS

Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Coritiba e Goiás na Segundona do Campeonato Brasileiro. A temporada 2021 será mais difícil que a anterior, sem folga.

Publicidade

Que os jogos no estádio do Morumbi e no Beira-Rio sejam decididos no campo pelos jogadores, sem que a arbitragem seja protagonista.

O lateral Reinaldo expulso e o reserva Leo, com o terceiro cartão, desfalcarão o São Paulo, amanhã, no duelo contra o Flamengo.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Livre da pressão pela obrigação de ganhar, o Botafogo jogou bem, dominou o São Paulo e venceu por 1 a 0, interrompendo uma incômoda sequência de jogos sem vitória.

Publicidade

BOLA FORA

Jorge Sampaoli se despede do Atlético Mineiro para trabalhar no Olympique de Marselha, da França. Não deixa saudades, só contas para o presidente Sette Câmara pagar.