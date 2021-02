Por O Dia

Publicado 14/02/2021 09:00

A Grande Procissão está caminhando para o fim, com dúvidas sobre quem vai cruzar a faixa final em primeiro, no Brasileiro. Flamengo, antes apontado como grande favorito, oscila. A coisa cai no colo e ele não pega. Em condições normais, poderia estar com a vida definida. A pandemia contaminou a competição, fazendo com que o nível técnico desabasse. São Paulo e Atlético Mineiro derreteram, Grêmio não conseguiu engrenar, Palmeiras não suportou se dividir entre competições paralelas, e, não fosse a incrível reação do Internacional, renascendo nas mãos de Abel, o Flamengo já seria campeão, mesmo sem jogar a metade do que sabe. Foi ruim, mas foi bom, porque esse achatamento técnico aproximou os mais fortes dos mais fracos, garantindo emoções nas rodadas finais, como hoje, quando, em estádios vizinhos, São Januário e Maracanã, dois jogos, Vasco x Internacional e Flamengo x Corinthians, farão bater mais forte o coração da galera.

O INÍCIO DO CARIOCÃO 2021

Publicidade

Com início adiado em uma semana, o Cariocão 2021 abrirá a temporada no dia 6 de março e terá exibição em TV aberta pela Record, que ganhou a concorrência, superando o SBT. O adiamento visou dar uma semana a mais de descanso aos atletas. As equipes que saírem da disputa do Campeonato Brasileiro poderão ainda usar escalações alternativas por duas rodadas, ampliando, dessa forma, o descanso para 15 dias. Justo, porque depois não haverá mais descanso para os jogadores até o mês de dezembro.

Publicidade

PEDALADAS

O técnico Abel Ferreira gostou do quarto lugar do Palmeiras no Mundial de clube no Catar. Disse que seu time é o quarto melhor do mundo. Será que ele acredita mesmo no que disse?

Publicidade

A torcida do Flamengo reforçou o estoque de fogos para comemorar de casa também possíveis gols do Vasco sobre o Internacional, na rodada de hoje.

A galera do Atlético-MG está em pé de guerra, quer mudanças já. Chapa quente em Belo Horizonte.

Publicidade

BOLA DENTRO

Publicidade

Mesmo sem público nos estádios, a Policia Militar monta esquema para evitar confrontos entre vascaínos e rubro-negros no entorno de São Januário e do Maracanã.

Publicidade

BOLA FORA

O Mundial de Clubes, no formato atual, caminha para o fim. Essa edição, com o Bayern de Munique campeão, pode ter sido a última. Se foi, não poderia ser mais melancólica.