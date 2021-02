Por O Dia

Concordo que a expulsão de Rodinei foi injusta, o pisão no tornozelo de Filipe Luís foi acidental e mereceria, no máximo, uma advertência. O árbitro teve tempo para pensar, foi ao monitor, deu vermelho e estragou um jogo bonito. O Flamengo saiu perdendo, com gol de Edenilson, em cobrança de pênalti de Gustavo Henrique em cima de Yuri Alberto. Mas Arrascaeta empatou e, depois da expulsão de Rodinei aos quatro minutos do segundo tempo, o Flamengo tomou conta do jogo: Gabigol fez o da vitória e Pedro ainda teve dois gols anulados por impedimento. A decisão será na quinta-feira: Interncional x Corinthians, no Beira-Rio, e São Paulo x Flamengo, no Morumbi. O Flamengo só depende dele para ser campeão. Na minha avaliação, esse jogo com o São Paulo será intenso e muito mais difícil. Rogério Ceni tem bom retrospecto de erguer taças no Morumbi como jogador e a galera rubro-negra espera que não tenha esquecido as lições. Prepare o seu coração para novas emoções.

EMPATE FATAL EM SÃO PAULO

O Vasco não saiu do 0 a 0 com o Corinthians, em São Paulo, e decretou a queda para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, faltando uma partida. Na última rodada, na quinta-feira, precisará de uma combinação de fatores a favor, entre eles tirar uma diferença de 12 gols. A queda do Vasco será um desastre não só para o clube, suas finanças e sua torcida, como para o futebol do Rio de Janeiro, com ressonância no brasileiro. Será um ano duríssimo a ser enfrentado com a união de todos os vascaínos.

PEDALADAS

A vitória do Bahia sobre o Fortaleza, no sábado à noite, no Castelão, era até esperada pela necessidade de pontuar para escapar da degola. O que surpreendeu foi a facilidade: 4 a 0 e foi barato.

O esquema de policiamento no entorno do Maracanã, antes do jogo entre Flamengo e Internacional, teve dificuldades para conter a galera. Seria mais fácil deixar o povão entrar.

Lesionado, Gabigol pode dar a brecha que Pedro espera faz tempo.

BOLA DENTRO

Flamengo é líder pela primeira vez a uma rodada do fim do campeonato e só depende dele para erguer a taça. Rogério Ceni mandou bem cortando a euforia. Ainda não acabou.

BOLA FORA

Expulsão de Rodinei comprometeu a atuação do árbitro Raphael Claus e estragou o jogo. A pisada no tornozelo do Filipe Luís foi clara, mas acidental. No máximo, amarelo.