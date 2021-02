Rodolfo Landim, presidente do Flamengo Divulgação

Por Lance

Publicado 22/02/2021 20:55 | Atualizado 22/02/2021 20:56

Rio - Após as trocas de farpas e acusações entre as diretorias antes e depois da partida entre Flamengo e Internacional, no último domingo, os presidentes Rodolfo Landim e Alessandro Barcellos estiveram juntos nesta segunda-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro. O encontro, que contou com a presença do presidente da entidade Rogério Caboclo e também do mandatário do São Paulo, Julio Casares, serviu para apaziguar a situação na reta final do Brasileiro.



Antes mesmo da bola rolar, membros das altas cúpulas de Flamengo e Internacional trocaram farpas através da imprensa. Ao fim do jogo, com a vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro, a discussão seguiu em tom forte por conta da expulsão de Rodinei, muito contestada pelos jogadores e diretoria do Colorado.



Na rodada final, o Flamengo entra em campo como líder e precisando de uma vitória diante do São Paulo para conquistar o título do Brasileirão. O Colorado, por sua vez, precisa fazer sua parte contra o Corinthians, no Beira-Rio, e torcer por um tropeço do time de Rogério Ceni. As partidas serão na quinta, às 21h30.