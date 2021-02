Abel Braga Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 07:00

Ao contrário do habitual, o Brasileirão de 2020 termina com emoções fortes nas pontas, na de cima pela briga pelo título, na de baixo pela desesperada corrida para escapar do rebaixamento. No Maracanã, o Internacional, do consagrado Abel Braga (foto), dependerá de uma vitória para garantir o título. Triunfo do Flamengo e a decisão ficará para a rodada 38, com os cariocas assumindo, pela primeira vez, a liderança. Empate hoje e os gaúchos dependerão de uma vitória simples, em casa, sobre o Corinthians ou que o Flamengo não vença o São Paulo para botar a faixa no peito. Internacional entra com dois dos três resultados possíveis a seu favor, vantagem importante, joga sempre fechado, sendo objetivo nos contra-ataques e muito bom nas bolas aéreas, faltas laterais, escanteios e jogadas de flanco. Tem em Patrick sua melhor arma. Flamengo tem mais time e melhores opções no banco. Galera, em casa, roendo as unhas dos pés, não é programa para cardíaco.







PESO EXTRA

O maior adversário do Vasco esta tarde, em São Paulo, não será o Corinthians, mas a obrigação de ganhar. O peso da ameaça de rebaixamento provoca sobrecarga emocional muito forte e capaz de comprometer o desempenho da equipe. Vanderlei Luxemburgo sabe lidar com isso, mas é impossível controlar as reações, sobretudo entre os jogadores mais jovens. Nas condições normais seria jogo difícil, imagine com a corda no pescoço.







PEDALADAS

Fratura no dedão do pé de William Arão tirou o sono de Rogério Ceni. Arão vinha sendo peça fundamental na equipe, mesmo improvisado na zaga.

O recém chegado Bruno Viana fraturou o dedo da mão direita, tambor do Abelão ecoando.

Chamusca assume como técnico do Botafogo prometendo garimpar na base a montagem da nova equipe para disputar o Cariocão.







BOLA DENTRO

Pressão da galera do Inter para que o clube pagasse a multa que liberaria Rodinei para enfrentar o Flamengo só acabou porque um torcedor abastado teria dado o dinheiro.







BOLA FORA

Com gol nos acréscimos, o Palmeiras empatou em 1 a 1 e acabou com as esperanças do São Paulo com relação a título. Tricolor paulista fecha a temporada colecionando fracassos.