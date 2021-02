Por O Dia

Publicado 08/02/2021 00:00

Vanderlei Luxemburgo (foto) voltou ao Vasco com o único propósito de tirar a equipe do atoleiro em que se meteu. Para isso, ele criou um campeonato à parte, que batizei de Luxa's Cup. A ideia é ganhar dos que também tentam fugir e pontuar até alcançar os 45 pontos salvadores. Para tanto, precisa de mais oito pontos em quatro jogos. Quarta-feira, contra o Fortaleza, em seguida contra o Internacional, o Corinthians e o Goiás. Da Luxa's Cup, são dois adversários: Fortaleza e Goiás. Seis pontos, que, somados aos 37 conquistados, o levariam aos 43, que poderiam ou não ser suficientes. Se não vencer o Fortaleza na quarta, a coisa ficará peluda. Terá que incluir Internacional e Corinthians na Luxa's Cup e ganhar de pelo menos um deles. Nada impossível, mas a carga emocional pela ameaça de degola poderá se tornar um adversário extra a ser combatido, em trabalho de vestiário. Vejo o elenco do Vasco com capacidade para superar a dura tarefa. Só depende dele.





DEU RUIM

O Tigres foi melhor tática, técnica e emocionalmente na semifinal do Mundial de Clubes do Catar. Venceu o Palmeiras por 1 a 0, gol de pênalti infantil cometido por Luan. O Verdão não mostrou força de reação. O Tigres, que na verdade é um combinado sul-americano, malandro, milongueiro, esteve sempre melhor na partida e não ganhou de mais graças à boa atuação do goleiro Weverton. Os jogadores e o técnico Abel Ferreira, petrificado na área técnica, foram engolidos pelo tamanho do jogo. Ganhou mesmo o melhor.

PEDALADAS

Apresentado oficialmente na sexta-feira, o atacante Hulk, de 34 anos, iniciou o trabalho para perder peso, recuperar a forma e fazer sua estreia pelo Atlético-MG na temporada 2021.

A Liga Inglesa autoriza substituições de jogadores, além das três interrupções permitidas, nos casos de concussão cerebral.

O técnico Jorge Jesus diz que pretende vir com a família morar no Brasil. Os maus resultados do Benfica poderão abreviar a sua mudança.

BOLA DENTRO

Tuca Ferretti, técnico do Tigres, é brasileiro naturalizado mexicano. Como jogador, teve passagem pelo Botafogo. Tem dez anos de clube e nos passou a visão. Temos que cair na real.

BOLA FORA

O técnico Abel Ferreira apareceu após o jogo com explicações vazias, entre elas que o time do Palmeiras ganhou casca. Muito pouco para quem foi ao Catar querendo a taça.