O garoto John Kennedy festeja o primeiro gol na vitória do Fluminense por 3 a 1 sobre o Ceará LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 07:00

Antes de a bola rolar dando início ao Brasileirão era baixa a cotação do Fluminense entre analistas e mesmo os torcedores não botavam fé. A campanha surpreende a todos pela eficiência e está valorizada pelas dificuldades que o clube vem enfrentando, desde graves problemas financeiros à perda de jogadores e do treinador, Odair Hellmann, que, seduzido por proposta, foi comandar o Al-Wasl, nos Emirados Árabes. Marcão assumiu e, depois de algumas derrapadas, recolocou o trem nos trilhos e o Fluminense está fechando o campeonato na Libertadores. Louve-se o grande trabalho na base, verdadeira fábrica de craques em Xerém, que renovou o elenco com vigor e qualidade. No mínimo, 16 jovens à disposição para trocar juventude e vigor pela experiência de Fred e Nenê. Jovens que já brilhavam nas competições das categorias específicas são a prova de que o Brasil segue sendo um viveiro de craques chamando a atenção do mundo.

AMARELINHA

Publicidade

Abel Braga quer Rodinei, domingo, contra o Flamengo, e, para que isso aconteça, o Internacional terá que pagar ao Rubro-Negro R$ 1 milhão, valor previsto na cláusula contratual do empréstimo. Abel considera Rodinei imprescindível e o coloca como um lateral em nível de seleção brasileira. Levando-se em conta o excelente desempenho de Rodinei no campeonato e comparando com o dos laterais ultimamente convocados pelo Tite, Abelão pode ter razão.

PEDALADAS

Publicidade

A CBF terá que distribuir fichas de espera para os dirigentes que queiram reclamar do VAR. A geringonça é máquina de fazer lambanças.

Se fosse permitida a presença da galera domingo, para Flamengo e Internacional, o Maracanã seria pequeno.

Publicidade

BOLA DENTRO

O baixo nível técnico do Campeonato Brasileiro acabou trazendo benefícios. Depois de um balaio de jogos sonolentos, um final emocionante, nas duas pontas da tabela.





Publicidade

BOLA FORA

Luxemburgo fingiu que absorveu o golpe, mas intimamente ficou furibundo com Cano pelo pênalti perdido. A displicência na batida fez a diferença num lance capital.