O português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do século XXI neste domingo na premiação da Globe Soccer Awards, que é organizada pelo Conselho de Esportes de Dubai, nos Emirados Árabes. O craque da Juventus superou Messi, Ronaldinho Gaúcho e Salah na votação.



A cerimônia de gala contou com a presença de vários dos indicados ao prêmio, mas as recomendações de distanciamento social por conta da Covid-19, assim como o uso de máscaras, não foi respeitado pelos participantes. Entre eles, estava presente Gianni Infantino, presidente da Fifa.



No prêmio de melhor jogador do ano, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, superou novamente Messi e Cristiano Ronaldo, tal qual como na votação da Fifa, e faturou mais um troféu em 2020. Hansi Flick, comandante bávaro, superou Jürgen Klopp e Gian Piero Gasperini na disputa.



Outros prêmios também foram entregues, como o de melhor técnico do século. O catalão Pep Guardiola, atualmente no Manchester City, mas que brilhou no Barcelona, ficou à frente de Zinédine Zidane, José Mourinho e Alex Ferguson. O último já está aposentado.



O Real Madrid foi eleito o melhor clube do século, enquanto o Bayern de Munique o melhor de 2020. O ex-goleiro Iker Casillas e o zagueiro Gerard Piqué receberam prêmios por suas carreiras. Empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes foi eleito o melhor agente do futebol.