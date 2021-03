Marcelo Cabo Reprodução/Twitter

Publicado 28/02/2021 18:19

Rio - O novo treinador do Vasco fez a alegria de sua filha Duda Cabo ao acertar com o clube do coração da torcedora vascaína. Marcelo Cabo foi anunciado, neste sábado, pelo time carioca e a contratação foi festejada por ela em seu perfil no TikTok. Duda ainda compartilhou fotos com a camisa do Gigante.

Filha vascaína do Marcelo Cabo feliz demais com o pai técnico do Vasco passando por seu Twitter. pic.twitter.com/jBtuwHww5S — NCB Vasco (@NCB_VASCO) February 28, 2021 "E meu pai que vai ser técnico do meu time de coração", escreveu ela em um vídeo (assista acima). Ela mostrou várias fotos dela vestindo a camisa da equipe de São Januário desde quando era criança.

O agora ex-treinador do Atlético Goianiense ainda foi campeão estadual com o clube antes de assumir o Vasco. Muitos torcedores aproveitaram a publicação para desejar sorte ao líder do Gigante da Colina. O novo comandante assinará um contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2021 e chega ao clube ao lado de Gabriel Cabo, seu filho e auxiliar.