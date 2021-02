Gustavo Torres não emplacou na Colina: em 12 jogos não marcou nem um gol sequer Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 12:40

Rio - O Vasco, já começa a planejar a reformulação em seu elenco para a disputa da Série B. De acordo com o "UOL", a ideia do clube é ter seu time formado em sua maioria por jovens revelados nas categorias de base, com poucos atletas mais experientes. A "barca" deve ser grande e contará inclusive com jogadores que possuem contratos mais longos.

Publicidade

A missão de negociar as saídas cabe ao diretor-executivo de futebol, Alexandre Pássaro. Ele já começou os contatos com empresários de alguns atletas para tentar uma rescisão amigável ou para liberá-los a procurar um novo clube para seus agenciados.

Os primeiros nomes a deixar o clube devem ser Gustavo Torres, Werley, Léo Gil e Neto Borges, que não tiveram bom desempenho na última temporada. Líderes importantes do elenco, como Fernando Miguel e Leandro Castan, terão a situação avaliada e também podem sair. O defensor, inclusive, deixou seu futuro em aberto ao lamentar o rebaixamento.

Publicidade

"Encontrar palavras nesse momento não é fácil, um campeonato que começou tão bom para gente e acaba assim. Primeiro preciso pedir desculpas. Esse ano não consegui ser aquele cara que vocês se acostumaram. Agora todos querem achar os culpados, com certeza todos somos responsáveis. O futuro agora é incerto para todos, só queria dizer que tenho um orgulho imenso em ter vestido e vestir essa camisa", disse Castan em seu Instagram.