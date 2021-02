Marcelo Cabo, novo técnico do Vasco Divulgação

Publicado 28/02/2021 14:51

Rio - Novo técnico do Vasco, Marcelo Cabo possui um episódio polêmico em sua carreira. Em janeiro de 2017, quando treinava o Atlético-GO, o treinador foi dado pela polícia como desaparecido ao faltar um treino da equipe e não dar mais notícias. Ele foi encontrado apenas 40 horas depois, em um motel na cidade de Goiânia.

"Houve um contratempo, hoje página virada. Respeito todos, muitas coisas foram ditas, mas eu sei o que aconteceu. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Quero colocar uma pedra nisso, quero seguir com minha vida, minha família, meu planejamento de carreira", disse Cabo à Rádio Globo em 2017.

Na época, Cabo admitiu que participou de uma celebração com amigos e exagerou no consumo de álcool. Para muitos, o fato dele ainda não ter assumido um time de expressão no futebol brasileiro antes do Vasco se deve a este controverso episódio em sua vida pessoal.