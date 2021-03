Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 28/02/2021 20:04

Rio - Jorge Jesus não deixará o comando do Benfica. Quem garante é o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira. Em entrevista à Benfica TV, o dirigente afirmou que o ídolo do Flamengo conta com o apoio da diretoria do clube português e exaltou sua qualidade.

Publicidade

"Jesus vai continuar. Mas tem que sair? Não é competente? Todos diziam que Jesus tinha que vir para o Benfica, que foi quem deu o melhor futebol ao Benfica. Até as outras listas o apoiavam. Já deu provas neste clube, 12 títulos, o mais vitorioso. Defendo Jorge Jesus mas ele não precisa, tem 12 títulos", afirmou.

"O Jorge disse que era o responsável, não fugiu de nada até hoje. E eu não preciso defender a posição dele. Ele já deu mais do que provas da sua qualidade como treinador. É um ganhador, um profissional extraordinário. Chega cedo, sai tarde. A derrota com o Arsenal está atravessada, ele nessa noite nem dormiu. Aquilo o marcou tanto, da maneira como foi. Ficou atravessado", completou.