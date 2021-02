Jorge Jesus não vive bom momento pelo Benfica Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 17:23

Pressionado com a má temporada no Benfica, Jorge Jesus ainda está com moral no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garante o canal português TVI, que informou uma proposta do Atlético-MG pelo treinador, que recusou.

Ainda segundo o programa "Mais Bastidores", o Galo, que procura um novo comandante após a saída de Jorge Sampaoli, não foi o único a buscar Jorge Jesus. Um clube paulista também teria sondado, mas sem sucesso.



Publicidade

Jorge Jesus rescindiu contrato com o Flamengo para comandar o Benfica, entretanto, seu retorno a Portugal não tem sido como o esperado. Em quarto lugar no Campeonato Português e com a pior campanha desde 2007/08, o treinador está pressionado.



Segundo o jornal português "Record", o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, quer a saída do técnico. Apesar disso, o dirigente não irá demiti-lo por enquanto, principalmente por causa da alta multa rescisória. Uma alternativa seria um pedido de demissão de Jesus, o que não é provável no momento.