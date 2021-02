Jorge Jesus Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 13:06

Rio - Com a iminente saída de Jorge Sampaoli ao fim do Brasileirão, o Atlético-MG já se movimenta no mercado em busca de um novo treinador. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, um dos nomes sondados pelo clube mineiro foi o de Jorge Jesus, ex-Flamengo e que atualmente está no Benfica.

O interesse do Galo existiu, mas as conversas sequer chegaram a ser iniciadas. A multa rescisória de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) para tirar o ídolo rubro-negro de Portugal assustou a diretoria atleticana, que logo descartou o negócio.

Sem Jesus, o Atlético-MG deve ir em busca de outros nomes para o cargo. Há especulações envolvendo os nomes de Cuca, Renato Gaúcho e do português Leonardo Jardim.