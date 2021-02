Jorge Jesus AFP

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 09:30

Rio - A situação de Jorge Jesus no comando do Benfica parece ficar mais difícil a cada dia. De acordo com o jornal português "Record", o presidente do clube de Lisboa, Luís Filipe Vieira, quer a saída do técnico. Apesar disso, o dirigente não irá demitir o ex-comandante do Flamengo, ao menos por enquanto.

A situação do Benfica no Campeonato Português está longe de ser boa. A equipe está a 15 pontos de distância do líder Sporting. Segundo a publicação, a relação entre o Mister e o presidente do Benfica não é mais tão positiva como era. O que ainda mantém Jorge Jesus no cargo seria o contrato com altos encargos e que é válido até o meio de 2022.

Além do baixo desempenho dentro de campo, o trabalho do ex-técnico do Flamengo vem sendo criticado por conta do baixo aproveitamento de jogadores formados no clube, como Tomás Tavarares, Florentino, Jota e Ferro, todos emprestados pelo Mister.



Além dos resultados esportivos, a diretoria também cogita cortes financeiros após a aprovação do novo orçamento. O Benfica foi um dos poucos clubes que investiu alto durante a pandemia e os resultados esperados não vieram.