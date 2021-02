Jorge Jesus Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 11:48

Rio - Os rumores na imprensa portuguesa de que Jorge Jesus poderá ser demitido do Benfica deixaram alguns torcedores do Flamengo animados. Porém, de acordo com informações do portal "Coluna do Fla", a probabilidade de um retorno do Mister ao Rubro-Negro não é grande, mesmo com a contestação que seu trabalho vem recebendo em Portugal.

Publicidade

De acordo com o portal, não há qualquer movimentação nos bastidores do Flamengo para um possível retorno do técnico campeão da Libertadores e do Brasileiro de 2019. Desde que retornou ao Benfica, o Mister não vem conseguindo resultados muito positivos no comando da equipe. A primeira baixa foi na eliminação precoce na fase preliminar da Liga dos Campeões.



Atualmente, o Benfica está na quarta posição do Português, atrás dos maiores rivais: Sporting e Porto. Além dessas equipes, o Sporting Braga está na frente da equipe de Jorge Jesus. Após ser diagnosticado com Covid-19, no fim de janeiro, Jorge Jesus voltou ao comando da equipe portuguesa na vitória por 2 a 0 do Benfica contra o Famalicão.