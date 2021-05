Elenco original de "Friends" se reúne para episódio especial Terence Patrick/HBO Max

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 14:46

Rio - Enquanto não chega ao Brasil, o episódio especial de "Friends" já tem dado o que falar. Produzido pela plataforma de streaming HBO Max, o reencontro do elenco da série norte-americana estreou nesta quinta-feira (27). Na China, a atração foi disponibilizada em três sites diferentes, mas os fãs logo sentiram falta das cenas em que alguns convidados aparecem. Segundo o jornal "The New York Times", Lady Gaga, BTS e Justin Bieber foram cortados da versão do programa exibida no país asiático.

As cenas removidas se referem às participações especiais dos artistas na atração. Na versão original, Lady Gaga canta a hilária "Smelly Cat", em dueto com Lisa Kudrow, a Phoebe de "Friends". Já os membros do grupo sul-coreano BTS compartilharam suas memórias de assistirem a sitcom quando eram crianças, enquanto Justin Bieber relembrou uma cena do programa ao se fantasiar de "Spudnik", como fez David Schwimmer, o Ross, na oitava temporada do programa.

De acordo com o "Times", fãs da série apontaram que os cortes foram feitos pelas próprias plataformas que exibem o especial para evitar complicações com o governo chinês, o que foi percebido pela diferença de duração do episódio entre um site e outro. A edição foi motivada por polêmicas em que os artistas se envolveram ao desagradar as autoridades chinesas e parte de seus fãs que vivem no país.

O grupo BTS não é bem vindo na China desde o ano passado, quando os cantores mencionaram a Guerra da Coréia (1950-1953) sem citar a participação das tropas chinesas no embate. Vale destacar que, na época, a China se aliou ao exército norte-coreano.

Justin Bieber também está banido do país asiático desde 2014, quando postou uma foto tirada no Santuário Yasukuni, em Tóquio, no Japão. O local serve de homenagem aos japoneses mortos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o que inclui criminosos de guerra.

Enquanto isso, Lady Gaga foi vetada do mercado chinês em 2016, quando se encontrou com Dalai Lama, líder espiritual que vive exilado após defender a autonomia do Tibet. A artista chegou a ter seu rosto borrado na transmissão do Oscar, em 2019, ano em que recebeu o prêmio de melhor canção original, com "Shallow", do filme "Nasce Uma Estrela".

Os artistas foram convidados para participar do especial de "Friends", que reúne o elenco original da série 17 anos após a exibição da última temporada. A atração foi produzida pelo streaming HBO Max, que chega ao Brasil no dia 29 de junho.